البنك الزراعي يفتتح 5 مراكز جديدة لتطوير الأعمال ضمن «رواد النيل»

افتتح البنك الزراعي المصري، 5 مراكز جديدة لخدمات تطوير الأعمال في محافظات، الاسماعيلية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم وسوهاج، ضمن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، وتأكيدا لحرص البنك على إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية بجانب تنويع خدماته المصرفية والتمويلية في كل المحافظات للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الاعمال على إطلاق مشروعاتهم خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي.

شهد الافتتاح، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لقطاعات الأعمال، وعدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري ورؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المركز الرئيسي للبنك الزراعي.

إنشاء المراكز الجديدة لتلبية احتياجات رواد الأعمال

وقال «فاروق» إنه تم إنشاء المراكز الجديدة وفقا لمعايير ومتطلبات البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات والمناطق التنموية الجديدة، لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية المميزة والتي تتعدى مفهوم الخدمات المصرفية المعتادة للوصول لأعلى معدلات الجودة والنجاح للمشروعات مثل خدمة نشر المعرفة، تكوين أفكار المشروعات الجديدة، تيسير الحصول على برامج تدريبية، تأسيس المشروعات، تيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطة العمل ونموذج العمل، تجهيز الملف الائتماني، التحليل المالي، والتشبيك.

وأكد فاروق حرص البنك الزراعي المصري على دعم مبادرة رواد النيل من خلال التوسع في افتتاح مراكز تطوير الأعمال التي ارتفع عددها إلى 9 فروع بعد انضمام الفروع الجديدة، ويستهدف البنك زيادتها لأكثر من 20 مركزا بنهاية العام الجاري، وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعمل على تبني المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة واستخدامات التحول الرقمي، مؤكدا استعداد البنك على الدخول في شراكات مع أصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بهدف تعزيز فرص نجاح مشروعاتهم وتحسين بيئة أعمالهم بما ينعكس على مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم، وخلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي ودفع عجلة الإنتاج.

دعم التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل

من جهته، أكد لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي أن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجهات المحلية والدولية والجامعات لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة، ويستهدف في الفترة المقبلة زيادة قاعدة البنوك المشاركة والتوسع في شبكة الفروع بالمبادرة على مستوى محافظات الجمهورية بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية بهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن مراكز خدمات تطوير الأعمال، -التي وصل عددها إلى نحو 70 مركزا تغطي 22 محافظة والذي تضاعفت أعدادها أكثر من ثلاثة مرات خلال عام 2022- حققت نتائج متميزة على مستوي تقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال عدة خدمات مثل المساعدة في إعداد الملفات الائتمانية وتيسير الحصول على التمويلات وإعداد دراسات الجدوى والتشبيك مع العملاء والموردين، مشيرا إلى أن تلك المراكز وفرت منذ بدء التشغيل في يوليو 2019 حتي نهاية ديسمبر 2022 حوالي 254 ألف خدمة لأكثر من 100 ألف مستفيد، وشكلت السيدات ورائدات الأعمال نحو 29% من إجمالي المستفيدين.

وأشاد لقمان، بجهود البنك الزراعي المصري في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر وحرصه على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع الحيوي والتي تمثل قاطرة حقيقية لنمو الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب، لتتوافق أهداف البنك الزراعي المصري مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ونشر الشمول المالي.