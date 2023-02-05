جهاز شئون البيئة يحرر 6 جنح لمنشآت صناعية وغذائية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية

وفي هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة والشرقية وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس وشرطة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية بمركز بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط ست منشآت وتم تحرير ست جنح لهذه المنشآت.

انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة

ومن جانبه أشار الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية ومحافظة الإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت على النحو التالي:

• تحرير محضر جنحة لمصنع انتاج اعلاف ومركزات رقم (2158) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج منظفات رقم (2159) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحه لمصنع انتاج حلوى رقم (2160) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمخزن مخصبات زراعية رقم (2161) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع أعلاف حيوانية رقم (2162) جنح بلبيس لسنة 2023.

• تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج الكرتون رقم (2163) جنح بلبيس لسنة 2023.