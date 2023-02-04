وزيرة البيئة تستقبل المغامر علي عبده.. سجل رقمين قياسيين في «جينيس»

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده، والذي نجح في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد قيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، والتنسيق لتحضيرات المغامر المصري للقيام برحلته إلى قمة المناخ 28 المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بنجاح المغامر المصري في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، خلال 30 يوما، والتي حملت اسم الرحلة إلى قمة المناخ 27، موجهة له الشكر على دوره الداعم لحماية البيئة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

وتمنت وزيرة البيئة التوفيق والنجاح المتواصل للمغامر المصري في ظل تجهيزه للقيام برحلته الجديدة إلى قمة المناخ COP28 المقرر إقامتها في دولة الإمارات، التي تبدأ من مصر من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر.

دعم المغامر على عبده

ووجهت مبعوث مؤتمر المناخ بتقديم كافة أوجه الدعم للمغامر على عبده لـ انطلاق تلك الرحلة تحت رعاية وزارة البيئة، والتنسيق معه من أجل إبراز أهم الإنجازات التي تحققت من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال رحلته القادمة، وقد سلم على عبده للدكتورة ياسمين فؤاد شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم وزارة البيئة للمبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر.

أطول رحلة على دراجة كهربائية

وتحقق الرقم الأول للمغامر المصري بتسجيله أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة، وذلك بعد أن قطع مسافة 9،759 كيلو خلال 22 يوما من انطلاق الرحلة، وهو رقم قياسي جديد أول مرة يتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

والرقم الثاني أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ، بطول 12،742 كم ألف خلال 29 يوما، حيث بدأت الرحلة من القاهرة، ومرت بجميع محافظات مصر بهدف رفع وعي الشباب بالتغيرات المناخية وانتهت في مدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مؤتمر المناخ 27.