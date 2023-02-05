دبلوماسي أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: كييف لا تعترف بمتعددي الجنسيات

قال إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، من الكويت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جرّد سياسيين سابقين من الجنسية الأوكرانية، ورغم ذلك لن يتم ترحيلهم من البلاد ولهم الحرية الكاملة في التنقل، موضحًا أن بعض من نُزع الجنسية منهم خارج أوكرانيا حاليًا، ولديهم عدة جنسيات.

أوكرانيون لديهم جنسية روسية في بعض المناطق

وأضاف «سيهيدا»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا لا تعترف بمتعدد الجنسيات بل بالواحدة فقط، وازدواجية الجنسية غير معترف بها، وهناك أوكرانيون لديهم جنسية روسية في بعض المناطق أو جنسيات أوروبية أخرى، وهي أحدث خطوات زيلينسكي لتطهير البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

خطوة أخرى لحماية وتطهير أوكرانيا

وأوضح دبلوماسي أوكراني، أن رئيس أوكرانيا وقع على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير أوكرانيا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي، على حد وصفه، ولم يذكر «زيلينسكي» الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.