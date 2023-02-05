زيلينسكي: روسيا تدفع بقوات إضافية مع احتدام القتال شرقي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع على الخطوط الأمامية الشرقية في أوكرانيا أصبح أكثر صعوبة حيث دفعت روسيا المزيد والمزيد من القوات لخوض الحرب، وفقا لما نقتله صحيفة «يورو ويكلي نيوز» الإسبانية.

المعركة علي الخطوط الأمامية الشرقية تزداد صعوبة

وأعلن زيلينسكي، أن المعركة على الخطوط الأمامية الشرقية للبلاد تزداد صعوبة حيث ترسل روسيا المزيد والمزيد من القوات للقتال، يأتي تصريح زيلينسكي هذا في وقت حققت فيه القوات الروسية مكاسب كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن واجهت شهورًا من النكسات.

وبحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، أن القوات الروسية تحاول السيطرة الكاملة على باخموت بالإضافة إلى طريق إمداد أوكراني رئيسي، بالإضافة أيضا أن القوات الروسية تحاول أيضًا السيطرة على فوهليدار جنوب باخموت، وهي مدينة تعدين للفحم في المنطقة الشرقية من دونيتسك.

وأشار زيلينسكي إلى أن «الوضع في المقدمة صعب ويزداد صرامة، حيث أن موسكو تحاول بقواتها كسر دفاعاتنا، والأمر صعب للغاية الآن في باخموت وفلدار وليمان واتجاهات أخرى».

الجهود الروسية لسكر الدفاعات في باخموت وليمان

وعلي جانب أخر، قال نائب وزير الدفاع، حنا ماليار، إن الجهود الروسية لكسر الدفاعات في باخموت وليمان قد باءت بالفشل.

وتقع منطقة ليمان شمال باخموت وقد تم تحريرها في أكتوبر من قبل القوات الأوكرانية.

بصرف النظر عن ماليار، تم الإبلاغ أيضًا عن تفاصيل عن الاشتباكات في المنطقة من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي قالت إنه تم الإبلاغ عن عدة معارك بين الجانبين.

كما تدعي التفاصيل التي قدمها المدونون العسكريون من روسيا انتصارات روسية لم يتم التحقق منها عبر جبهات القتال الأمامية.