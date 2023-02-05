أوكرانيا تحذر من غارة جوية في عدة مناطق بينها سومي وخاركيف

أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرا من غارة جوية في عدد من المناطق شرق البلاد، وأوضحت خريطة التحذيرات، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن المناطق شملت «سومي - بولتافا - خاركيف - دنيبروبتروفسك - ميكولايف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

سيطرة كييف

وشملت التحذيرات، المناطق الخاضعة لسيطرة«كييف» في «زابوريجيا» و«خيرسون» و«دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022 على ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وجهات نظر مختلفة

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونناتج»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهدده ولم يهدد بلاده، خلال محادثات هاتفية بينهما، مشددا على أنه في المحادثات، أظهرت وجهات نظر مختلفة تماما حول الأزمة الأوكرانية بوضوح شديد.