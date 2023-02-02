إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

أعلن الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، في بيان صحفي اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022- 2023 على مستوى معاهد البحر الأحمر الأزهرية، عقب اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية بالبحر الأحمر

وقدم حسانين التهنئة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، موضحًا أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 562 طالبا وطالبة بالشهادة الإبتدائية، وبلغ عدد الطلاب 472 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية بأزهر البحر الأحمر

وأفاد حسانين بأنه تيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من هنا.