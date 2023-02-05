قطع المياه غدا عن 4 مراكز في الدقهلية لمدة 3 ساعات لتطهير البيارات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه غدا الإثنين عن مدينة بنى عبيد وأجزاء من مركز المنصورة، ومركز دكرنس، ومركز تمي الأمديد، وذلك لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، وذلك لتطهير بيارات المأخذ القديم بمرفق مياه ميت فارس.

مناطق قطع المياه غدا في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أن قطع المياه غدا ستتأثر به المناطق التالية: «مركز ومدينة بني عبيد - جزء من مركز المنصورة - جزء من مركز دكرنس - جزء من مركز تمي الأمديد» لمدة 3 ساعات.

سبب قطع المياه غدا في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى قيامها بأعمال تطهير بيارات مأخذ المياه القديم في مرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.

الخط الساخن لشركة مياه الدقهلية

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وذكرت شركة مياه الدقهلية أنها دبرت سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.