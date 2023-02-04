قطع المياه غدا عن بعض المناطق في الدقهلية والشرقية.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن بالمحافظات، غدا، قطع المياه للصيانة الدورية وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات والمروقات بمحطات المياه، وفقا لإعلان شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المتأثرة بقطع المياه.

وأهابت الشركات بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا، بتوفير احتياجاتهم من المياه فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات، مع توفير سيارات مياه مجانية، يمكن معرفة أماكنها بالاتصال على الخط الساخن للشركة 125.

قطع المياه غدا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، قطع المياه غدا، عن مدينة شربين وبعض مناطق بلقاس، لمدة 7 ساعات، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، لتوقف عمل مرفق مياه شربين لأعمال ربط خط 600 مم أسفل مزلقان دنجواي، وأعمال ربط خط 12 بوصة بجوار المحلج.

أماكن قطع المياه غدا

كما يجرى قطاع المياه عن بعض قرى نبروه منها درين و تيره و ميت عباد و أفنيش و كفر الدكروري، وضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل، لمدة 7 ساعات بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا نفس اليوم، للقيام بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.

قطع المياه غدا بالشرقية

بينما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قطع المياه غدا الأحد، مركز ومدينة أبو حماد، و ضعف المياه عن قرى الوحدة المحلية الشوبك بسطة و بني عامر و العصلوجي»، وذلك بداية من الساعة 7 مساء حتى 2 صباح يوم الاثنين، وذلك لإيقاف محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبوحماد لأعمال الصيانة بالمحطة.