رئيس «مياه الإسكندرية»: 3200 جنيه تكلفة الوصلة للوحدات السكنية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات حول سعر عداد المياه للعمارات بمنطقة شاطىء النخيل.

شركة مياه الشرب بالإسكندرية

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن ثمن العداد المعمول به حاليا لتوصيل المياه لشاطئ النخيل 1600 جنيه، وسيتم تغيير هذا السعر لأنه زاد حاليا، والشركة تشترى العداد الآن بسعر 2500 جنيه.

وأشار إلى أن الوصلة الفرعية للمياه، تتكلف تقريبا 3200 جنيه، بما فيها قيمة العداد لأي وحدة سكنية، هذا بخلاف التوصيلات الأخرى سواء من الشبكة الرئيسية أو الوصلات الخاصة بالارتفاعات.

كان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تساءل عن تكلفة توصيل المياه للوحدات السكنية.

قطاع الجمعيات التعاونية

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

وقال عمرو درويش، أن شركات المياه والصرف الصحي تحاسب المواطن، على توصيل المياه سواء هو من وصل الوصلة المنزلية، أو شركة المياه هي من وصلت، موضحا أن هذا الأمر معمول به في كل الوحدات السكنية.