مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يشجب أفعال الاشتراكيين

تبنى مجلس «النواب» الأمريكي، قرارا يشجب الاشتراكية والطغاة الشماليين، بينهم زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وصوت أعضاء مجلس «النواب» الأمريكي، على قرار حمل عنوان: «شجب فظائع الاشتراكية»، الذي بأغلبية 328 صوتا مقابل 86 صوتا.

الاششتراكية أدت إلى مقتل أكثر من 100 مليون شخص عالميا

وقال القرار، إن الاشتراكية، أدت مرارا إلى مجاعة وقتل جماعي، وقتل أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بينما تضور جوعا نحو 3 ملايين و500 ألف شخص في كوريا الشمالية.

كما سلط قرار مجلس «النواب» الأمريكي، الضوء على أن العديد من الجرائم في التاريخ ارتكبها منظرون اشتراكيون، بمن فيهم: فلاديمير لينين وجوزيف ستالين وماو تسي تونج، فيدل كاسترو، بول بوت، كيم جونج إيل، وكيم جونج أون ودانييل أورتيجا ، وهوجو شافيز، ونيكولاس مادورو.

وادان قرار مجلس«النواب» الأمريكي، الاشتراكية بجميع أشكالها، كما عارض المجلس تنفيذ السياسات الاشتراكية في الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن «واشنطن» مستعدة وقادرة على الجلوس مع كوريا الشمالية، لإجراء مناقشات حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مضيفة إن «بيونج يانج» تواصل عدم إبداء أي اهتمام بالحوار.

وسلط المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، الضوء على أهمية محاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها الأخيرة،

وأمس الخميس، أعلنت «بيونج يانج»، عدم اهتمامها بأي اتصال أو حوار مع «واشنطن»، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسة معادية تجاه كوريا الشمالية.

«واشنطن» تحث «بكين» و«موسكو»على تنفيذ عقوبات «مجلس الأمن» على كوريا الشمالية

وحث برايس، كل من الصين وروسيا على التنفيذ الكامل لعقوبات «مجلس الأمن الدولي» على كوريا الشمالية، مؤكدا أن قضية «بيونج يانج» ستكون بالتأكيد على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عندما يزور الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الصيني.