8 أعمال تنافس ضمن قائمة أفضل فيلم وثائقي في الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن قائمة مسابقة الفيلم الوثائقي، التي ضمت 8 أعمال قوية، معظمها تعرض عالميا لأول مرة، وفي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وينافس ضمن القائمة الفيلم المصري «أعوان الخير» للمخرجة فرح محمد، الذي يعرض عالميا لأول مرة، إلى جانب الهولندي «ما نتركه خلفنا»، والسويسري «رحلة جوية على عربة بأجنحة»، والفيلم اليوناني «مساكنة».

وفيما يلي قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم الوثائقي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير:

«ما نتركه خلفنا» - هولندا

يحكي الفيلم عن مصور الشوارع مات ستيوارت الذي اشتهر بعمله في شوارع لندن المزدحمة، وانتقل إلى هولندا ليتكيف مع طريقة عمل مختلفة تمامًا.

نبذة عن المخرج: لويزا مخرجة أفلام وثائقية ومصورة حائزة على جوائز، شغوفة بسرد القصص كقوة للتغيير الاجتماعي ، غالبًا ما تكون أفلامها صورًا حميمة لأشخاص يتحدون الوضع الراهن. أول فيلم قصير لها بعنوان «هم» (2019) هو صورة لعائلة تربي أطفالها بشكل محايد جنسيًا.

تم اختيار الفيلم من قبل BFI London Film Festival وعُرض في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، فازوا بجائزة فيلم المرحلة الجامعية في مهرجان Encounters السينمائي

«اختفاء بيل موراي في برلينالة» - صربيا

تدور أحداث الفيلم حول إمضاء الممثل الأمريكي بيل موراي على التوقيعات في مهرجان برلين السينمائي، ولكن بعد ذلك يحدث شيء غير معتاد ويختفي.

نبذة عن المخرج: ولدت آنا تركوليا في بلجراد بصربيا. هي مخرجة ومنتجة وصاحبة شركة كوكيز أند موفيز برودكشن في برلين بألمانيا. درست الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون الجميلة في هامبورغ. وكان معلمها مخرج أفلام ألماني شهير وهو فيم فيندرز

«أوبرا الشارع» - إندونيسيا

يبرز الفيلم أوبرا الشارع بالأصوات الإيقاعية والصوتية لـ 35 بائع متجول إندونيسي.

نبذة عن المخرج : أريان أوندردنويجنجارد (تيلبورغ، هولندا 1961) مرتبط بشكل احترافي بإندونيسيا منذ عام 1980. قدم برامج إذاعية حول هذا الموضوع ونشر كتبًا وصورًا ومقالات وألقى محاضرات ورتب دورات ورحلات فنية وثقافية مع شريكه ثيو ويلتون و فيلم أوبرا الشارع هو أول ظهور له كمخرج سينمائي.

«علمان» - قيرغستان

يحكى الفيلم عن لعبة لدى البدو القدماء تسمى علمان، وتُلعَب على ظهر الخيل.

نبذة عن المخرج : ولد إيلجيز شرنياز تورسونبيك أولو في 6 يونيو 1995.ومن عام 2002 حتى عام 2013، درس في مدرسة بايلش أولو الرحمن الثانوية. وفي عام 2018، انتهى من الدراسة في الجامعة القرغيزية- التركية "ماناس" ، في كلية الاتصالات ، قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما.

«رحلة جوية على عربة بأجنحة» – سويسرا

قصة الفيلم تدول في السبعينيات، حول امرأة في جنيف تذهب للعمل في مصنع، وبسرعة كبيرة عليها أن تواجه انتقاد الرجال الذين يحكمون على كفاءتها من خلال منظور أنوثتها. بالإضافة إلى العمل في المصنع، لديها واجبات منزلية. ماذا سيحدث لو أوقفت كل شيء؟

نبذة عن المخرج : طالب في جامعة جنيف للفنون والتصميم، يقوم نوا روكيه بتحرير وإخراج الأفلام الروائية والوثائقية، والمقالات الشعرية ومقاطع فيديو ذات قضية.

«أعوان الخير»- مصر

العمل هو فيلم وثائقي يرصد مجموعة من النساء يبدو أنهن يعشن حياة طبيعية، لكن نكتشف حقيقه حياتهن.

نبذة عن المخرج : فرح جمعة صحفية وصانعه أفلام، تحرص فرح على رواية قصص افراد من المجتمع خلال تجربة وسائل فنيه متنوعه . لطالما كانت صناعة الأفلام شغفًا منذ صغرها لأنها تستمتع برواية القصص المؤثرة والحقيقية.

تعمل فرح حاليًا كمنتجة وعملت مؤخرًا على الأغاني الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 وحفلتي الافتتاح والختام.

«إلى جدو.. مع حبي» - لبنان

الفيلم هو رسالة بصرية مكرسة من المخرجة لجدها الراحل، منير، الذي لم ير سوى الجمال في هذا العالم.نبذة عن المخرج : يارا ماتيلدا ملكي مخرجة طموحة من بيروت، لبنان. في عام 2020، تخرجت من كلية بيروت الدولية وحصلت على دبلوم البكالوريا الدولية وتدرس الآن السينما والتلفزيون في كلية تيش للفنون بجامعة نيويورك.

«مساكنة» - اليونان

أحداث الفيلم هي صورة للعمل المنزلي ، كما تخوضه الخادمات الجورجيات المقيمات في اليونان. تكشف هذه الصورة العمل الرتيب والمتطلب وغير المرئي وراء أعمال الرعاية، والعزلة وانعدام الأمن الذي تعاني منه النساء اللائي يجب أن يعملن لخدمة الآخرين. 24 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع، مع إجازة لمدة يوم واحد فقط وهو الأحد.

نبذة عن المخرج : ورا ماراجوداكي هي فنانة ومخرجة. يجمع عملها بين الروايات الوثائقية وأبحاث الفنون المرئية. تهتم بالروايات الجماعية والفردية التي تعكس قصص المجتمعات ، تاتيانا مافروماتي هي مصورة ومعلمة وثائقية مقيمة في أثينا. كما أنها مصورة وثائقية مقيمة في أثينا. تهتم بالمواضيع المتعلقة بثقافات ومجتمعات المهاجرين ، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وعمل الإناث