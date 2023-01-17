«الإسكندرية للفيلم القصير» ينظم ورشة لصناعة سينما الأطفال

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالتعاون مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة آكت للتنمية، إقامة ورشة مجانية لصناعة الأفلام القصيرة للأطفال من سن 10 إلى 15 سنة من الجنسين، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.

أهداف الورشة

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال صناعة الأفلام باستخدام الموبايل، وكيفية كتابة قصة قصيرة وتحويلها إلى فيلم، ويقوم بالإشراف على الورشة المخرجة نيفين شلبي، والتي أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية والروائية.

تتضمن شروط التقديم للورشة أن يترواح عمر الطفل من 10-15 عامًا ومن محافظة الإسكندرية فقط، وأن يكون للطفل هوايات مثل الكتابة أو القراءة والقدرة على حكي القصص.

بحث تطوير آليات اختيار الأعمال المشاركة

وكان المخرج موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اجتمع بلجنة اختيار الأفلام؛ للوقوف على آخر مستجدات العمل في الدورة التاسعة، موجها الشكر لأعضاء اللجنة نيابة عن إدارة المهرجان.

وأوصى «محمود» حسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، بضرورة العمل بشكل مكثف لاستيعاب عدد الأفلام المتقدمة، وتطوير آليات اختيار الأفلام المشاركة ومعاييرها، بعدما تحول المهرجان للصفة الدولية وحققت دورته الماضية نجاحًا لافتًا.