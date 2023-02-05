شروط تشغيل وترخيص ثلاجات الخضار والفاكهة والموز وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة ضوابط واشتراطات تشغيل وترخيص ثلاجات ومحلات ومحطات حفظ الموالح والفواكه والخضروات.

وجاءت الشروط التي حددها القانون كالتالي:

ضوابط ترخيص الثلاجات

- تبطين أماكن التبريد بالبلاط القيشاني بارتفاع لا يقل عن ارتفاع المواد المخزنة، ويجوز الاستعاضة عن البياض بالأسمنت الأبيض بأي مادة ملساء مماثلة.

- تكون أجهزة وحدة التكثيف خارج أماكن التبريد ويجوز أن يكون المكيف بداخلها.

- يكون المحرك الكهربائي لمروحة المكيف وأجهزة الضبط من النوع الذي لا ينتج شررا، أو معزول تماما في الأماكن التي تخزن بها مواد قد ينتج عنها غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال.

- تزود أماكن التبريد بمراوح لتجديد الهواء عند تخزين مواد ينتج عنها غازات مضرة بالصحة.

- تزود أماكن التبريد التي تقل درجة الحرارة داخلها عن صفر بأجراس انذار مع عزل التوصيلات الكهربائية وفق قانون المحال.

- يزود العمال بملابس صوفية فوق ملابسهم

محال ومخازن التبريد التي يتم إنضاج الموز بالغاز

- تكون غرفة الانضاج محكمة الفتحات لا تتسرب الغازات إلى خارجها، مع إيجاد أجهزة التهوية قبل دخول العمال لنقل الموز للتصريف.

- تزود غرف الإنضاج بمراوح لتوزيع الغاز بنسبة متجانسة في الغرفة ومنعه من التراكم قرب أرضيتها.

- يخصص مكان خارج غرفة الانضاج لحفظ أسطوانة الغاز يكون فى عهدة شخص مسئول وبعيد عن ممرات الدخول والخروج والتوصيلات الكهربائية ، والكشف على المواسير والمنظمات التي تصل بين أسطوانة الغاز وغرفة التسوية بمعرفة جهة توريد الأسطوانات ،وتوضع في مكان ظاهر شهادة الصيانة الخاصة بالجهة الموردة وتوقيتاتها.

- يركب منظم ذو بيان على أسطوانة الغاز لتحديد وبيان الكمية الداخلة لغرفة الإنضاج

- تثبت أسطوانة الغاز في وضع رأسي على الدوام

- ألا تكون الأنبوبة المغذية للغرف بغاز الأسيتيلين من النحاس الأحمر أو أي سبيكة يشكل النحاس 65% منها، وعدم وجود أي مواد أو أجهزة أو تركيبات معدنية تحتوي على الزئبق أو الفضة داخل الغرفة

- تُزال الفضلات أولا بأول من الغرفة قبل عملية التخزين

- منع التدخين أو ايقاد نيران مكشوفة أو استعمال سخانات كهربائية

- تكون المفاتيح الخاصة بإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية داخل غرف الانضاج خارج هذه الغرف وتكون مصابيح الإنارة من النوع المأمون وذلك وفق قانون المحال.