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شروط تشغيل وترخيص ثلاجات الخضار والفاكهة والموز وفق قانون المحال

كتب:

وائل فايز
05:04 م | الأحد 05 فبراير 2023
مزارع الموز

مزارع الموز

حدد قانون المحال العامة ضوابط واشتراطات تشغيل وترخيص ثلاجات ومحلات ومحطات حفظ الموالح والفواكه والخضروات.

وجاءت الشروط التي حددها القانون كالتالي:

ضوابط ترخيص الثلاجات 

- تبطين أماكن التبريد بالبلاط القيشاني بارتفاع لا يقل عن ارتفاع المواد المخزنة، ويجوز الاستعاضة عن البياض بالأسمنت الأبيض بأي مادة ملساء مماثلة.

- تكون أجهزة وحدة التكثيف خارج أماكن التبريد ويجوز أن يكون المكيف بداخلها.

- يكون المحرك الكهربائي لمروحة المكيف وأجهزة الضبط من النوع الذي لا ينتج شررا، أو معزول تماما في الأماكن التي تخزن بها مواد قد ينتج عنها غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال.

- تزود أماكن التبريد بمراوح لتجديد الهواء عند تخزين مواد ينتج عنها غازات مضرة بالصحة.

- تزود أماكن التبريد التي تقل درجة الحرارة داخلها عن صفر بأجراس انذار مع عزل التوصيلات الكهربائية وفق قانون المحال.

- يزود العمال بملابس صوفية فوق ملابسهم

محال ومخازن التبريد التي يتم إنضاج الموز بالغاز

- تكون غرفة الانضاج محكمة الفتحات لا تتسرب الغازات إلى خارجها، مع إيجاد أجهزة التهوية قبل دخول العمال لنقل الموز للتصريف.

- تزود غرف الإنضاج بمراوح لتوزيع الغاز بنسبة متجانسة في الغرفة ومنعه من التراكم قرب أرضيتها.

- يخصص مكان خارج غرفة الانضاج لحفظ أسطوانة الغاز يكون فى عهدة شخص مسئول وبعيد عن ممرات الدخول والخروج والتوصيلات الكهربائية ، والكشف على المواسير والمنظمات التي تصل بين أسطوانة الغاز وغرفة التسوية بمعرفة جهة توريد الأسطوانات ،وتوضع في مكان ظاهر شهادة الصيانة الخاصة بالجهة الموردة وتوقيتاتها.

- يركب منظم ذو بيان على أسطوانة الغاز لتحديد وبيان الكمية الداخلة لغرفة الإنضاج

- تثبت أسطوانة الغاز في وضع رأسي على الدوام

- ألا تكون الأنبوبة المغذية للغرف بغاز الأسيتيلين من النحاس الأحمر أو أي سبيكة يشكل النحاس 65% منها، وعدم وجود أي مواد أو أجهزة أو تركيبات معدنية تحتوي على الزئبق أو الفضة داخل الغرفة

- تُزال الفضلات أولا بأول من الغرفة قبل عملية التخزين

- منع التدخين أو ايقاد نيران مكشوفة أو استعمال سخانات كهربائية

- تكون المفاتيح الخاصة بإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية داخل غرف الانضاج خارج هذه الغرف وتكون مصابيح الإنارة من النوع المأمون وذلك وفق قانون المحال.  

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.