«مسلم»: تطوير العشوائيات ساهم في تقليل العنف.. والدراما زادت الوعي ضده

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» أهمية دور وتأثير الإعلام بالتوعية ونشر الوعي ضد العنف الأسري، مشددا كذلك على أن تطوير الدولة للعشوائيات ونقل سكانها لأماكن أفضل أسهم في تقليل تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف عن دراسة «ظاهرة العنف الأسري-الأسباب والآثار وسبل المواجهة».

دور البرامج في رفع التوعي

وطالب «مسلم» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بالاهتمام بتنفيذ بالتوصيات التي وردت بالتقرير، قائلا إنه خلال مناقشات اللجنة عن دور الإعلام أكد أن الألعاب الإلكترونية كأحد مسببات العنف التي وردت في كلمات بعض النواب لا علاقة لها بالإعلام، موضحا أن الدراما تطورت بشكل كبير فيما يخص القضايا الاجتماعية، كذلك يجب الإشارة إلى دور البرامج في رفع التوعية.

وشدد على أهمية دور الإعلام وقضية الوعي وأهمية التوعية، موضحا أنه في أبريل 2020 زادت نسبة العنف الأسري، والتربية أحد أهم الأسباب لنشر الوعي.

دور المجتمع المدني غائب

وأضاف «مسلم» أنه في إطار ما ورد عن أن ضعف الدخل أحد أسباب العنف، فإنه يجب الإشارة إلى أن ما تم من جهود الدولة في مواجهة وتطوير العشوائيات، أسهم في تقليل العنف، حيث تم نقل سكانها إلى أماكن أفضل مثل الأسمرات وغيط العنب، بدلا من العشوائيات التي كانت من أهم مواطن العنف.

و تابع أن دور المجتمع المدني غائب، ولا يزال هناك تداخل وازدواجية بين بعض المؤسسات، وانعزال بين بعض الجهات، ولا توجد رؤية شاملة مخططة، وهناك جهود موجودة بالفعل ولكن غير متناسقة، ويجب أن يكون هناك منظومة متكاملة ورؤية شاملة.