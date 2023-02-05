انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج «نتشارك» بكفر الشيخ

شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات برنامج «نتشارك»، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية، والتى تُنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة «كفر الشيخ، وأسوان، وأسيوط، والقاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، وشمال سيناء، ودمياط، والجيزة، والقليوبية، والبحر الأحمر»، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عاماً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول «تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، ودعم الوافدين من الدول، وما بعد cop 27، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء، والبيئة، والصحة».

بدء أولى الورش التدريبية بـ4 مراكز شباب

وبدأت أولى الورش التدريبية بمراكز شباب «قبريط، ودسوق، ومنشأة عباس، وبرج البرلس»، وأدارها أميرة شاهين، وأشرقت أحمد، وهدير هاني، وسعد أحمد، مدربى البرنامج، وبمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عاماً، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، وتنفيذ فرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.