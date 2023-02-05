ضبط طبيب مزيف فتح عيادة لعلاج مرضى القلب بالمنوفية.. لثاني مرة في أسبوع

نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة للمنوفية في ضبط شخص يدعي عمله أخصائي قلب، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك بعد أن نما إلى علم إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية قيام شخص يدعى «م.م.ا» بانتحال صفة أخصائي قلب وإدارة عيادة لهذا الغرض بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، حيث جرت مداهمة المكان وضبط الأدوية وكل محتويات العيادة.

مضبوطات عيادة الطبيب المزيف في محافظة المنوفية

وشملت الحملة المكونة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية، والدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة، ولجنة من إدارة منوف الصحية، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة الرقابة التموينية، وبصحبة قوة مرافقة من مركز شرطة منوف بعد التنسيق مع العقيد ممدوح سمير مأمور مركز شرطة منوف.

وانتقلت اللجنة المشتركة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكور بانتحال صفة طبيب أخصائي قلب بكلية الطب جامعة الأزهر، ومباشرة حالات مرضية بعيادته الكائنة بالقرية وكذلك بيع وتداول مواد طبية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة ووجود أجهزة طبية سنتريفيوچ وفحص أنف وأذن وحنجرة وسماعة طبية وجهاز ضغط وجهاز رسم قلب وجهاز تدليك وأكواب حجامة وسرنجات وأنابيب تحاليل ووعاء بلاستيكي يحتوي على ديدان يستخدمها في عمل جلسات علاجية للمترددين على عيادته.

طبيب مزيف دون عمل في المنوفية

وبضبط المذكور تبين من بطاقتة الشخصية أنه بدون عمل وتم تحريز الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور عبد المنعم سعيد حافظ، وتم تحريز كافة الأجهزة ودفتر الكشوفات وكذلك دفتر الروشتات الخاصة بالمدعي، وتم تحرير محصر جنج بمنوف.

وتأتي هذا الواقعة للمرة الثانية في خلال أسبوع بعد أن قامت إدارة العلاج الحر في المنوفية، في ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة من خلال فتح عيادة لعلاج السمنة والنحافة بإحدى قرى مركز أشمون، إذ تم ضبط المتهمة وأمرت جهات التحقيق بحبسها على ذمة التحقيقات.

وأكد بلال الكومي المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة انتحال صفة طبيبة في القانون تصل إلى الحبس لمدة عامين مع الغرامة.