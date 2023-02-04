محافظة المنوفية: ضبط 2 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر وغلق مخبزين بأشمون

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، المنوفية عن تحرير 188 محضرًا تموينيا بنطاق المحافظة، وضبط 2 طن علف دواجن، وأكثر من نصف طن أرز حر مجهولي المصدر، خلال الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرجاء المحافظة، مؤكداً استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

حملات تموينية في محافظة المنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين جنح ضد مسؤولي محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما ببندر الشهداء، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا لحيازتهم كمية قدرها 517 كيلو أرز حر مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي .

وأضاف أنه تم تحرير محضر جنح سرس الليان، ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف لحيازته كمية قدرها 2 طن أعلاف دواجن مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي .

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء المحافظة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي التموين لمواجهة التلاعب في السلع والمواد التموينية .

محافظ المنوفية: غلق مخبزين بلدي بأشمون

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون بالمنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية كفر طبلوها بمركز تلا لمدة 3 أشهر، كعقوبة إدارية للقيام بمبيعات وهمية لبيع الخبز والتصرف في جزء من حصة الدقيق المدعم للمخبز، بهدف بيعه بالسوق السوداء وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدي بناحية ساقية المنقدي بمركز أشمون لمدة شهرين، كعقوبة إدارية لغلق المخبز بدون إذن رسمي مع إثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز، بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم (35) لسنة 2020/2022.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز حفاظاً علي حقوق المواطنين والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن.