السجن 10 سنوات لمتهم بتزوير شهادة تفيد إصابته بكورونا في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير شهادة منسوبة لأحد المستشفيات تفيد بإصابته بفيروس كورونا.

محاكمة متهم بتزوير شهادة تفيد بإصابته بكورونا

صدر الحكم برئاسة محمد عبد الكريم رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق

كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية قرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وقيامه بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير شهادة منسوبة لمستشفى الدمرداش تفيد بإصابته بفيروس كورونا وقدمها لسكرتير محكمة مستأنف ثاني الزقازيق لتبرير عدم حضوره إحدى الجلسات.

وفي وقت لاحق تبين أن الشهادة مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وقررت إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.