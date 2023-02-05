محمد رمضان في مهرجان الأقصر للسينما: «أرفض وصفي بالفنان المثير للجدل»

علق الفنان محمد رمضان، خلال ندوته في معبد الأقصر، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ12، على وصفه بـ«الفنان المثير الجدل»، قائلا: «أرفض فكرة إني يتقال عليا مثير للجدل، وإني بتعمد أعمل ده، لأن ده مش حقيقي، أنا فنان بقدم أشكال مختلفة من الفنون».

وقال الفنان محمد رمضان، من مهرجان الأقصر للسينما إن «ما يحدث أنه يقدم أشكال فنون جديدة على الجمهور، وهذا يشكل لهم صدمة في البداية، حتى يستوعبوا التغيير لأن الجمهور لا يتقبل التجديد بالسهولة».

أبطال مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان

ويُشارك محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «العمدة» الذي يُشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم إيمان العاصي، ومنه فضالي، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.