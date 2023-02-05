محمد رمضان: المسرح المدرسي أول من اكتشف موهبتي.. و«قاعدين ليه» الانطلاقة

قال الفنان محمد رمضان، إن المسرح المدرسي كان سببا رئيسيا في نحاجه دراميا، إذ برز موهبته.

وأضاف محمد رمضان خلال ندوة تكريمه المقام في معبد الأقصر ضمن مهرجان الأقصر السينمائي، أن المسرح المدرسي أدى لظهور موهبتي، ومنها كتب عني الناقد الكبير أحمد عبد الحميد في جريدة الجمهورية، وكانت أول مرة يجرى الكتابة عني بسببه أصبحت متابع لجريدة الجمهورية.

وأشار إلى أن الانطلاقة الحقيقية كانت من خلال مسرحية «قاعدين ليه»، ومنها توالت الأعمال مع المخرج يسرى نصر الله وآخرين.

محمد رمضان يتحدث عن بدايته الفنية

كما قال الفنان محمد رمضان إنه في بدايته كان الفنان محمود حميدة قد رشحه ليكون بطلا أمامه في أحد أفلامه، ولكن التوزيع رفض فكرة مشاركته في العمل بسبب أنه جديد وغير معروف.

وأوضح خلال ندوة تكريمه أنه عانى كثيرا في بدايته، وأيضا سانده عدد كبير من المخرجين أمثال يسري نصر الله وشريف عرفة.

وكشف عن إشادة مهمة قد منحها له الفنان الكبير روبرت دي نيرو خلال مقابلة قد جمعتهما سابقا.

تكريم محمد رمضان في مهرجان الأقصر للسينما

محمد رمضان كان قد كرم في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وسط عدد كبير من النجوم، أبرزهم هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه.