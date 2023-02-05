هالة صدقي تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل العمدة مع محمد رمضان

تستعد الفنانة هالة صدقي، لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل العمدة مع محمد رمضان وعدد من الفنانين، الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023.

وكشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنها ستعود من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد أن تم تكريمها هناك، لاستكمال تصوير باقي مشاهدها في مسلسل العمدة مع الفنان محمد رمضان.

هالة صدقي تتحدث عن مسلسل العمدة مع محمد رمضان

وعن مسلسل العمدة، قالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة مع الفنان محمد رمضان، وكل فريق العمل في المسلسل، مشيرة إلى أنها ستقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليها.

أبطال مسلسل العمدة مع محمد رمضان

وتابعت «صدقي»، أن تكريمها مع محمد مضان في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل عرض مسلسلهما الجديد في رمضان «بشرة خير» لهما، ومؤشرا لنجاح المسلسل في السباق الرمضاني.

يذكر أن مسلسل العمدة، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان، وإيمان العاصي، ومنه فضالي، وزينة، وهالة صدقي، وآخرين.