محمد رمضان يهدي تكريمه بمهرجان الأقصر لـ عمر الشريف: «أبويا الروحي»

أهدى الفنان محمد رمضان تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثانية عشرة، للفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

محمد رمضان يهدي تكريمه للفنان عمر الشريف

قال الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «سعيد جدا بالتكريم لأنه من مهرجان مهم بحجم مهرجان الأقصر، وأهدي تكريمي للفنان الكبيرالراحل عمر الشريف لأنه أبويا الروحي الذي تعلمت منه الكتير، وأعتبره صاحب فضل كبير عليّ».

السينما السنغالية ضيف شرف بمهرجان الاقصر

وفي سياق مختلف، اختار إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد السينما السنغالية لتكون ضيف شرف الدورة الـ12، حيث شهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن السينما السنغالية تضمن أسماء أهم وأشهر الفنانين السنغاليين على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج.

ومن المقرر أن يشهد حفل فتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، تكريم الفنان محمد رمضان، الفنانة هالة صدقي، والموسيقار هشام نزيه عن أعمالهم السينمائية.