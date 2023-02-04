رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

محمد رمضان يهدي تكريمه بمهرجان الأقصر لـ عمر الشريف: «أبويا الروحي»

كتب:

بسمة شطا
09:03 م | السبت 04 فبراير 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

أهدى الفنان محمد رمضان تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثانية عشرة، للفنان العالمي الراحل عمر الشريف.  

محمد رمضان يهدي تكريمه للفنان عمر الشريف

قال الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «سعيد جدا بالتكريم لأنه من مهرجان مهم بحجم مهرجان الأقصر، وأهدي تكريمي للفنان الكبيرالراحل عمر الشريف لأنه أبويا الروحي الذي تعلمت منه الكتير، وأعتبره صاحب فضل كبير عليّ».

السينما السنغالية ضيف شرف بمهرجان الاقصر

وفي سياق مختلف، اختار إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد  السينما السنغالية لتكون ضيف شرف الدورة الـ12، حيث شهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن السينما السنغالية تضمن أسماء أهم وأشهر الفنانين السنغاليين على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج.

ومن المقرر أن يشهد حفل فتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، تكريم الفنان محمد رمضان، الفنانة هالة صدقي، والموسيقار هشام نزيه عن أعمالهم السينمائية.

اقرأ المزيد:

محمد رمضان: فخور بتكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد رمضان يهنئ طارق علام بخطبة ابنته.. والأخير يرد

وصول محمد رمضان وهالة صدقي للأقصر للتكريم من مهرجان السينما الأفريقية

5 معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمشاركة محمد رمضان

أغنية نصابة لـ محمد رمضان «تريند» يوتيوب وتحقق 2 مليون مشاهدة في يومين
بقلم بسمة شطا