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محمد رمضان بعد تكريمه بمهرجان الأقصر: ما فعلناه لا يقارن بأجدادنا

كتب:

محمود الرفاعى
10:06 م | السبت 04 فبراير 2023
محمد رمضان يكرم من مهرجان الأقصر

محمد رمضان يكرم من مهرجان الأقصر

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنان محمد رمضان، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة المقامة حاليا بمعبد الاقصر.

تكريم محمد رمضان

وأعرب محمد رمضان، خلال تسليمه التكريم، في كلمته عن سعادته البالغة لتكريمه، مؤكدا انه فخور بتكريمه من بلده مصر، ومن مهرجان عريق مثل الأقصر.

قال رمضان في كلمته: «إن ما فعلناه لا يقارن بما فعله أجدادنا الذين نحن اليوم في معبدهم».

ولم يخف رمضان شعوره بالفخر إزاء تسلمه التكريم من فنان كبير بحجم محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وكان محمد رمضان قد أهدى تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، للفنان عمر الشريف، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «عمر الشريف أبويا الروحي، وتعلمت من الكثير، وصاحب فضل علي».

تكريم هالة صدقي وهشام نزيه بمهرجان الأقصر

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنانة هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه، بعد قليل، تقديراً لمشوارهم السينمائي الحافل بالعديد من الأعمال السينمائية الناجحة.

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