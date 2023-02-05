أسعار الفائدة الجديدة على ودائع بنك مصر.. «5% عائد أسبوعي»
كتب:
منة العشماوي
08:04 م | الأحد 05 فبراير 2023
أسعار الفائدة على ودائع بنك مصر
أعلن بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع اعتبارا من فبراير 2023، وذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع عند 16.25% والإقراض 17.25%.
ووفق جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، فإن الودائع بالجنيه التي تستمر مدتها من 7 إلى 15 يوما، يكون عائدها 5.375% لمبلغ من ألف إلى مليون جنيه، أما المبالغ من مليون إلى 2 مليون جنيه يكون عائدها 5.5%، ومن 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه يحصل صاحبها على عائد 5.625%، ومن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائدها 5.75%.
أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر على الودائع
وبالنسبة للودائع التي تستمر مدتها من 15 يوما إلى شهر، لمبلغ من ألف إلى مليون جنيه يكون العائد 5.875%، ومن مليون إلى 2 مليون جنيه عائدها 6%، أما من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه نسبة عائدها 6.125%.
ويتيح بنك مصر أيضا ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين، فصاحب الوديعة بمبلغ من 500 إلى مليون جنيه يحصل على عائد 6.875%، والأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه 7%، وهي نفس الفائدة للودائع لمدة شهرين وأقل من 3 أشهر.
كما توجد ودائع لمدة من 3 إلى أقل من 6 أشهر بعائد 6.625% لوديعة من 500 إلى مليون جنيه، ومن مليون إلى 2 مليون جنيه يكون 6.75%، ومن 5 ملايين إلى 10 ملايين نسبة العائد عليها 7%.
ودائع لمدة أكثر من 7 سنوات
وتوجد ودائع في بنك مصر تصل إلى 7 سنوات، فالودائح التي تبلغ مدتها من سنتين إلى أكثر من 7 سنوات، يكون العائد لها لمبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه 8.125%، والأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه 8.125%، والأكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه 8.5%.