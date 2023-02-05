بنك مصر يعلن أسعار الفائدة على الشهادات فبراير 2023 بعد وقف الـ«25%»

أعلن بنك مصر، أسعار الفائدة فبراير 2023، متضمنة العائد الممنوح على منتجاته المصرفية مثل الشهادات والحسابات والودائع بالعملة المحلية وبالعملات الرئيسية الأخرى.

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، قد ثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعه الخميس، على مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، مبقياً بذلك على سعر الإيداع عند

أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023

بحسب جدول أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023، فإن أعلى شهادة في بنك مصر، بعد وقف بيع شهادتيه الـ22.5% والـ25% الثلاثاء الماضي، هي شهادة القمة ومدتها 3 سنوات، ولها 4 دوريات لصرف العائد الثابت: شهري (16%)، ربع سنوي (16.25%)، نصف سنوي (16.50%)، وسنوي (17.25%).

وفق جدول أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر، فإن البنك لديه الشهادة الثلاثية بعائد شهري متغير يومياً أو ربع سنوي بعائد 16.50%، ولديه أيضاً شهادة الـ5 سنوات (شهري 12.25%)، و(سنوي (12.50%)، وكذلك شهادة الـ7 سنوات ذات العائد الشهري 12.75%، وشهادة أمان المصريين ذات الـ3 سنوات، ويستحق عنها العائد في نهاية المدة بنسبة 13%.

وقف شهادة طلعت حرب

وأوقف بنك مصر، بيع شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وذات العائد الشهري 22.5%، الثلاثاء الماضي، بعد 25 يوم من الطرح في فروعه، وذلك بعدما حقق الحصيلة المستهدفة من طرح الشهادتين.