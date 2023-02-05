بنك الإسكندرية يطرح شهادة الـ18.5% مع قرب استحقاقها في «مصر» و«الأهلي»

بينما يحل خلال أيام موعد استحقاق شهادة 18% المطروحة من جانب بنكي الأهلي ومصر قبل نحو عام، اختار بنك الاسكندرية طرح شهادة مماثلة بعائد تنافسي 18.5% لتصبح بذلك هي الأعلى من بين منتجاته المصرفية الأخرى.

كانت شهادة الـ18% التي طرحها بنك الأهلي ومصر قبل نحو عام جمعت 750 مليار جنيه، وسيحين موعد استحقاقها في مارس.

وطرح بنك الإسكندرية بعد أيام من انطلاق ماراثون الشهادات ذات العائد المرتفع، شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير بعائد 18.5%.

وترصد "الوطن"، من خلال هذه السطور، مميزات شهادات اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير، وشهادة اليكس ستار بلس الثلاثية، من بنك الإسكندرية.

شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: 3 / 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصريظز

العائد على الشهادة: 18.5% عائد متغير تنافسي.

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

عائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.

امكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 ألف جنيه.

العائد على الشهادة: عائد ثابت وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

امكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95٪ من قيمة شهادتك.