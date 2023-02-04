قرض بقيمة 1.5 مليون جنيه من بنك مصر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص

يقدم بنك مصر إلى عملائه، أنظمة مختلفة من باقات التمويل «القروض»، والتي تمكنهم من الحصول على مبلغ يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، كقرض شخصي للعاملين في الدولة والقطاع الخاص، وذلك بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط القرض الشخصي المقدم من بنك مصر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص،

مميزات قرض العاملين في الدولة / والقطاع الخاص

- أعلى قيمة قرض تصل الى 1,500,000 جنيه مصري.

- مده القرض: تصل إلى 8 سنوات.

- أقل سعر عائد.

- أقل مصاريف إدارية.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- إمكانية سداد مديونيات أخرى.

- اعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان بالدخل الشهري.

قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة

وأعلن البنك المركزي، أمس الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.