محمد رمضان في مهرجان الأقصر للسينما: «هناك تحامل عليا» وأتمنى تقديم سيرة رفاعة الطهطاوي

قال الفنان محمد رمضان، في مهرجان الأقصر للسينما إن: «هناك تحامل كبير عليّا من الناس لا أعرف سببه، رغم أنه سني لازال صغيرًا، ولازالت أتعلم في مسيرتي الفنية»، وعن الشخصية التي يتمنى تجسيدها، هي شخصية رفاعة الطهطاوي، لإنارة العالم العربي في العالم أجمع.

وأوضح محمد رمضان في ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «أنا ما زلت في مرحلة البداية، وما زلت أتعلم، من سنة أنهيت جيشي، وما زلت في بداية مشواري الفني، لكن هناك تحاملًا كبيرًا عليّ لا أعرف سببه».

رمضان: أتمنى تجسيد شخصية رفاعة الطهطاوي

وقال إنه لا بد من تقديم أعمال تؤكد على ريادتنا، ولفت الأنظار عن الشخصيات التي عملت لعالمنا العربي ومصر، لذلك أحب تجسيد شخصية رفاعة الطهطاوي.

وعن إمكانية تقديم عمل فرعوني، قال محمد رمضان في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: «الدكتور زاهي حواس رشحني من قبل تقديم شخصية أحمس، وأنا أحب شخصية أخناتون، أراه شخص عظيم، وأدعو الله أن أحقق هذا الأمر في يوم من الأيام».

في الماضي كنت أدخل في مشكلات كثيرة

وأضاف محمد رمضان، من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «حاليًا أصبحت ناضجًا أكثر من الماضي، ربما في الماضي كنت أدخل في المشاكل ولكن حاليًا أحاول أتحاشى المشاكل».

وتابع محمد رمضان: «كل سنة سأنضج أكثر لأني في مرحلة التعلم، وأشكر كل من يحبني في كل مراحل حياتي».

تفاصيل تكريم محمد رمضان في مهرجان الأقصر

وكان محمد رمضان كان قد كرم في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وسط عدد كبير من النجوم ابرزهم هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه