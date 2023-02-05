وزير الصحة يوجه بالتحقيق الفوري في مخالفات مستشفى القاهرة الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى القاهرة الجديدة، ومركز طبي التجمع الخامس، وذلك في إطار زيارات الوزير المفاجئة التي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

عدم وجود نظام حضور وانصراف

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير راجع انتظام العاملين بالمستشفى، وتبين وجود حالة من عدم الانتظام وفقا لجداول الحضور، إلى جانب عدم وجود نظام حضور وانصراف، ما يؤدي إلى عدم انتظام سير العمل بالمستشفى الذي يؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الزيارة تلاحظ وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفى، يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل بها، ما أدى إلى تكدس الصيادلة، كما تبين وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي المطلوب لتشغيل العيادة، إلى جانب عدم وجود ترددات من المرضى على عيادات الأسنان.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير انتقد مستوى النظافة في المستشفى، وعدم قيام شركة النظافة المتعاقد معها بالدور المنوط بها، كما لاحظ الوزير عدم انتظام وتغيب أفراد شركة الأمن المتعاقد معها وفقا لجدول النوبتجية، إذ أن العدد الكامل لأفراد الأمن 60 فردا خلال الـ24 ساعة، ما يعني أن عدد الأفراد في النوبتجية الواحدة 30 فردا، علاوة على عدم التزام أفراد الأمن بارتداء الزي الرسمي الخاص بهم.

دخول مرافق مع المريض لغرفة الأشعة

وقال «عبدالغفار» إن الوزير لاحظ سوء الفرش بالغرف الداخلية للمستشفى، ووجود الأدوية في مخازن الصيدلية ملقاة على الأرض وعدم تخزينها بشكل آمن وسليم، إلى جانب عدم اتباع إجراءات السلامة والوقاية بغرف الأشعة، إذ تبين دخول مرافق مع المريض لغرفة الأشعة في غياب الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الوزير وجّه بالتحقيق الفوري في المخالفات التي تم رصدها بمستشفى القاهرة الجديدة، وطلب إفادته بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.

وخلال زيارة مركز طبي التجمع الخامس، أفاد «عبدالغفار» بأن الوزير لاحظ زيادة كبيرة في أعداد العاملين بالمركز عن الاحتياج الحقيقي لإنجاز مهامه، إلى جانب عدم انتظام الفرق العاملة بشكل عام.