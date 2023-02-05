وزارة الصحة تكشف عن حالات دخول الأطفال الحضانات.. القائمة الكاملة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا يتعلق بالحالات التي يجب وضع المولود فيها الحضانة، وتعمل على توفير التغذية التي يحتجونها خلال هذه الفترة، قائلة إن الفريق الطبي خلال فترة تواجد الطفل في الحضانة، يتابعه على مدار 24 ساعة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، الحالات التي يضع فيها الطفل داخل الحضانة، ومنها الطفل المبتسر، وهو الطفل الذي يعانى من ضيق في التنفس ومشكلات متعلقة بنمو الرئة، لافتة إلى أن الطفل الذي يعانى من نقص في الوزن ويكون أقل من 2 كليو ونصف.

حالات دخول الطفل الحضانات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، من الحالات التي يدخل الطفل فيها الحضانة، هو الذي يعاني من ارتفاع في نسبة الصفرا، أو يحتاج الى علاج ضوئي، وعمل التحاليل اللازمة له لمعرفة السبب وراء ارتفاع نسبة الصفرا عنده.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الأطفال التي تعانى من العيوب الخلقية الجسيمة كالناسور الخلقي يخل الحضانة، وكذلك الأطفال التى تزيد وزنها على 4 كيلو ونصف.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال التي كانت تعاني أمهم من سكر الحمل، يتم إدخالهم فترة في الحضانة لمتابعة حالتهم الصحية.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على السيدات خلال فترة الحمل، بضرورة المتابعة مع مبادرة الرئيس للعناية بصحة والأم والجنين، وهي مبادرة مخصصة للسيدات الحوامل من الشهر الأول وحتى الأخير.

مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة الرئاسية موجودة داخل الوحدات الصحية، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أهمية المتابعة خلال فترة الحمل، لمعرفة الأمراض التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين والحصول على العلاجات والطرق الصحيحة لمنع هذه الأمراض.