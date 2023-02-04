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تفاصيل جولات وزير الصحة المفاجئة بمستشفيات الشرقية.. راجع ملفات المرضى

كتب:

شريف سليمان
08:37 م | السبت 04 فبراير 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، منذ توليه الوزارة، سن سياسة جديدة وهي المتابعة الدورية للمستشفيات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزير أجرى اليوم جولة في محافظة الشرقية التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة وبها 90 مستشفى.

بداية جولة وزير الصحة

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجولة بدأت صباح اليوم وتفقد أكثر من مستشفى من أجل الاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، لافتا إلى أن الزيارة كانت مفاجئة ولم يتم الإعلان عن خط سيرها.

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن المستشفيات في محافظة الشرقية تقدم الخدمات الصحية بصورة منتظمة، موضحا أن الوزير تابع هذا اليوم خلال جولته سير العمل داخل المستشفيات التي تفقدها.

الوزير وجه بتيسير الخدمات المقدمة للمرضى

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير وجه بتيسير الخدمات المقدمة للمرضى، وانتظام عملية سير العمل، مبينا أن الوزير خلال جولته اطلع على ملفات المرضى، ومتوسط معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، كما تفقد أقسام العمليات بالمستشفيات، واطلع على معدل إجراء العمليات على مدار اليوم.

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بقلم شريف سليمان