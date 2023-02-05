«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه لإلقاء القبض عليه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما نتج عنه مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.