أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023 ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب إعلان النتيجة رسمياً اليوم الأحد.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يوماً، مشيراً إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة.

وذكر المصدر، أن رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط، لافتاً إلى أن عملية التظلمات ستتم بمتابعة مستمرة من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2022 - 2023، ىبنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.