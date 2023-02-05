توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ لسوء حالة الطقس

توقفت حركة الصيد والملاحة اليوم الأحد، بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد والملاحة لحين تحسن الأحوال الجوية على مدن وقرى المحافظة.

استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، بينما كلف رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكداً أن أعمال الصيد بميناء الصيد توقفت، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتوقف حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

محافظ كفر الشيخ يُناشد الصيادين بعدم الخروج للصيد

وناشد محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حرصا على سلامتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج المرتفعة وسرعة الرياح، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.