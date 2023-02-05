ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، بعد اعتمادها من محافظ الغربية، والانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدراجات، داخل الكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية.. ظهرت الآن

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، وذالك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات، واعتماد النتيجة من محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، علي الموقع، ويمكن للطالب الحصول عليها من هنا.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية 82%

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، بلغت نسبة النجاح بها 82%، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدراجات التي استمرت نحو 10 أيام، وتم اعتماد النتيجة اليوم من محافظ الغربية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022 / 2023، بدأت يوم الأربعاء 18 من شهر يناير المنصرف، وانتهت الأربعاء 25 من نفس الشهر، حيث أدي الامتحان 89296 طالبا منتظما، بالإضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالي 90496 طالبا وطالبة في 407 لجان