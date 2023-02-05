رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
06:10 م | الأحد 05 فبراير 2023
نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، بعد اعتمادها من محافظ الغربية، والانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدراجات، داخل الكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية.. ظهرت الآن

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، وذالك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات، واعتماد النتيجة من محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، علي الموقع، ويمكن للطالب الحصول عليها من هنا.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية 82%

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2023، بلغت نسبة النجاح بها 82%، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدراجات التي استمرت نحو 10 أيام، وتم اعتماد النتيجة اليوم من محافظ الغربية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022 / 2023، بدأت يوم الأربعاء 18 من شهر يناير المنصرف، وانتهت الأربعاء 25 من نفس الشهر، حيث أدي الامتحان 89296 طالبا منتظما، بالإضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالي 90496 طالبا وطالبة في 407 لجان

اقرأ المزيد:

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80.35%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 78.11%
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام