محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80.35%

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، نتيحة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.35%، وذلك بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الفصل الدراسي جاءت من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023.

وقدم اللواء خالد فودة التهنئة إلى الطلاب الناجحين، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في مجال التعليم.

فتح باب التظلمات على النتيجة

وقال محمد عقل وكيل، وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 3308 طلاب، وإجمالي الحضور 3215 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.35%، موضحاً أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أكد على فتح باب التظلمات عقب إعلان النتيجة وتوزيعها على المدارس.

ومن المقرر أن يجري توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية على الإدارات التعليمية بجنوب سيناء خلال ساعات لتوزيعها على المدارس.