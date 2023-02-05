محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 78.11%

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح بلغت 78.1%، وذلك بحضور عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

وقال اللواء أشرف عطية في تصريحات صحفية، خلال اعتماده لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، إن نسبة نجاح الصم وضعاف السمع بلغت 88.2%، فيما بلغت 80% للمكفوفين و82.5% للإعدادية المهنية.

وأكد عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم، على حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتي تتناسب مع مستواه الحقيقي في التحصيل الدراسي، وأيضا عدم وجود أي حالات غش جماعي، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح في الإدارات التعليمية.

استعداد المدارس للفصل الدراسي الثاني

ووجه محافظ أسوان بضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافي كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التي تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على استجابته لحل مشكلة طلاب مدرسة الكلاحين الابتدائية التابعة لإدارة دراو، حيث تم توفير 5 كرفانات مجهزة كفصول تعليمية، حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامتهم، وتيسيرا على أولياء أمورهم بتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم في تكلفة التنقل.