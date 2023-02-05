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نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

كتب:

عمرو الورواري
05:23 م | الأحد 05 فبراير 2023
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة أسوان، اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس وإتاحتها لأولياء الأمور والطلاب.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الدخول علي رابط مديرية التربية والتعليم من هنا وكتابة رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عصر اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 بالاسم ورقم الجلوس  بنسبة نجاح بلغت 78.1% بحضور عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ أسوان في بيان خلال اعتماده لنتيجة الشهادة الإعدادية، إن الحصول عليها متاح للجميع من طلاب المحافظة وأولياء الأمور.

82.5 % نسبة نجاح الإعدادية المهنية

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة أسوان فإن نسبة نجاح الصم وضعاف السمع بلغت 88.2%، فيما بلغت 80% للمكفوفين و82.5 % للإعدادية المهنية.

وقدم محافظ التهنئة لطلاب المحافظة من الناجحين مطالباً بضرورة الإنتظام في العملية التعليمية خلال، الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ خلال أيام قليلة.

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بقلم عمرو الورواري