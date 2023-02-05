مدبولي: منتدى الأعمال المصري الروماني سيحظى بدعم كامل من مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ الحكومة المصرية تهتم بتطبيق استراتيجية للاستثمار في عدة فرص وتوفير الحوافز والضمانات، وذلك يتضمن المساهمة الكبيرة من القطاع الخاص والأطراف الأخرى، مؤكدًا الدعم الكامل الذي سيحظى به منتدى الأعمال المصري الروماني من مجلس الوزراء.

مدبولي: مصر تنظر إلى استكشاف الآفاق الجديدة على مستوى المشروعات الخضراء

وأضاف «مدبولي» خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني: «مصر تنظر إلى استكشاف الآفاق الجديدة على مستوى المشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار الابتكارية لضمان استدامة مواردنا».

وتابع رئيس الوزراء: «نعتقد أن الشركات الرومانية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المشترك».

رئيس الوزراء: نواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية أصدرت استراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030 وإزالة الكربون من بعض القطاعات مثل الغاز والبترول والاستدامة والمائية: «نواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ولكن مع ذلك، فإننا نواجه هذه التحديات من خلال بذل كل الجهود الضرورية للتغلب على هذه العقبات من أجل النمو».