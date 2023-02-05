رئيس وزراء رومانيا: العلاقات مع مصر ديناميكية وواعدة «سياسيا واقتصاديا»

قال نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، إن العلاقات بين مصر ورومانيا ديناميكية وواعدة مثل الآن، ويمكن رؤية ذلك من المنظور السياسي والاقتصادي.

وأضاف «تشيوكا»، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني، أن رومانيا دعمت اقتصادها والذي نما 8 أضعاف منذ 2020، وبالرغم من التحديات التي تواجهها رومانيا إلا أن الاستثمارات الضخمة التي بلغت 3 مليارات يورو العام الماضي ولّدت أعلى مستوى من النمو في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أكثر من 11 مليار دولار من التمويلات الأوروبية عززت البنية التحتية وتنميتها وإتاحة فرص عمل جديدة.

وواصل: «أساس التنمية في رومانيا موجود بالفعل ونحن على استعداد للانضمام إلى شركائنا وأن نشارك هذه الفوائد والمنافع الاقتصادية، وحان الوقت أن نحول هذه الفرص وهذا التعاون الاقتصادي ونقله من شخص لشخص».

وتابع: «وجودي في هذا المنتدى يصاحبني فيه عدد كبير من الشركات، ويوضح ذلك الرغبة والحقيقة في أن هذه الشركات تعمل في مختلف القطاعات مثل الطاقة والغاز والبترول وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعد تأكيدا آخر على هذا التعاون المثمر، والحكومة تشارك في 4 مجالات، ندعوكم للمساهمة فيها وهي الرقمنة وخدمات القطاع العام وتحسين المهارات والتحول الرقمي في القطاع الخاص والتأكيد على وجود شبكة سريعة للإنترنت».