رئيس وزراء رومانيا يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، نيكولاي تشوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، استمرارًا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسؤولين من الدول الأجنبية والعربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وحضر الزيارة فلورين ماريان سباتارو، وزير الاقتصاد بجمهورية رومانيا والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا بالقاهرة.

هدية تذكارية لرئيس الورزاء

وكان في استقبال رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق له، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية.

واصطحب الوفد سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

مكانة مصر الحضارية

وخلال الجولة، أعرب رئيس وزراء جمهورية رومانيا عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص رئيس وزراء جمهورية رومانيا على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.