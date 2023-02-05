رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع رومانيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين.

الغاز الطبيعي

وكانت المذكرة الأولى في مجال الغاز الطبيعي بين شركة رومانية والشركة المصرية الوطنية للغاز.

أما المذكرة الثانية، كانت في مجال الشباب بين وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرصة الرومانية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، إذ وقعها وزير الخارجية الروماني واللواء عبدالرحمن حماد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمصر.

وبالنسبة للمذكرة الثالثة، كانت في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي بين وزارة البحوث والابتكارات والرقمنة الرومانية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات المصرية.