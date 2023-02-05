أحداث مسلسل «سوق الكانتو» لـ أمير كرارة.. يشارك في موسم رمضان 2023

يواصل صناع عمل مسلسل«سوق الكانتو» التصوير للحاق بالسباق الرمضاني المقبل 2023، والمسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة، وتشاركه مي عز الدين.

أحداث مسلسل «سوق الكانتو»

وبتشوق الجمهور لمعرفة أحداث مسلسل «سوق الكانتو» والمقرر عرضة في رمضان 2023، ونرصد خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المسلسل:

تدور أحداث المسلسل حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعه إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال مسلسل «سوق الكانتو»

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو» رمضان 2023، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أمير كرارة، مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب قتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.