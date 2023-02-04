الفنانة «غفران» تبدأ تصوير مسلسل «سوق الكانتو» مع أمير كرارة

بدأت الفنانة الشابة «غفران»، تصوير دورها في مسلسل «سوق الكانتو» المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2023.

أبطال مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل «سوق الكانتو»، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتجسد غفران وفقا لبيان صادر منها شخصية مطربة تحلم بالغناء والنجاح في المجال الذي تعشقه منذ الصغر وتبدأ حلمها من إحدى الصالات لتتوالى بعدها الأحداث، وتقدم غفران بغناء بعض الأغنيات خلال المسلسل.

مشاركة غفران بمسلسل «دهب بنت الأوتيل»

وبجانب سوق الكانتو تستعد «غفران» لعرض مسلسلها الجديد «دهب بنت الأوتيل» والذي يعرض على إحدى المنصات بداية من يوم 11 فبراير، وهوعمل اجتماعيّ قصير، يجمع النجمة نور الغندور والنجم أحمد شعيب في قصة رومانسية اشتاق لها متابعوا الدراما العربية.

قصة حب كبيرة، تجمع البطلين في ظروف صعبة، في مسلسل«دهب بنت الأوتيل» وأحداث متسارعة وتشويق عالي المستوى، وتقوم «غفران» بغناء تتر المسلسل أيضا بجانب مشاركتها في التمثيل.

تفاصيل مسلسل دهب بنت الأوتيل

العمل إخراج محمد سمير، تأليف بثينة عوض، ويضمّ نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، منهم رشا بلال، ساشا دحدوح، غفران محمد، علي منيمنة، سامي أبو حمدان، نيكولا مزهر، عمر ميقاتي، جناح فاخوري، كارلا بطرس وغيرهم في قصة مشوّقة تشبه الخيال، لكنّها تنقل واقعاً لشخصيات متنوعة في بيئات مختلطة.