أمير كرارة يعود للدراما الشعبية بـ«سوق الكانتو» في السباق الرمضاني 2023

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد «سوق الكانتو»، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل «سوق الكانتو» يعود من خلاله الفنان أمير كرارة إلى الدراما الشعبية مرة أخرى، بعدما ابتعد عنها لسنوات خلال الفترة المقبلة، إذ كان آخر عمل قدمه مسلسل الطبال الذي قدمه رمضان 2016 .

أمير كرارة يعود في سوق الكانتو للدراما الشعبية

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في سوق الباله في منطقة وسط البلد، وتحديدا عام 1922، ويتضمن كثير من الأحداث التي ستملأها الإثارة والتشويق.

ويشهد مسلسل «سوق الكانتو» التعاون الأول بين الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين التي تتعاون للمرة الثانية في هذا العمل مع المخرج حسين المنباوي، بعد النجاح الذي حققاه سويا العام الماضي في مسلسل جزيرة غمام .

مسلسل «سوق الكانتو» يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين بجانب أمير كرارة ومي عز الدين، كل من فتحى عبد الوهاب وعبد العزيز مخيون ومها نصار وثراء جبيل وضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هاني سرحان.