رئيس وزراء رومانيا: مصر أول مقصد لتجارتنا في إفريقيا.. ونسعى لتوسيع التعاون بالقارة

قال نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، إن التجارة بين مصر ورومانيا تعدت المليار دولار، وتعتبر مصر أول مقصد للتجارة الرومانية في إفريقيا، وهذا يعد بمزيد من التعاون في جدول الأعمال، ونود أن نوسع هذا التعاون على سبيل المثال في النقل وبحث الأسواق الأخرى بالقارة السمراء.

الاستثمار في رومانيا

وأضاف «تشيوكا»، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني: «لا أحد يعرف أفضل من المصريين في صياغة القواعد التجارية، فلماذا لا نستفيد أكثر من موقعنا السياسي والجغرافي الفريد لفتح مجالات جديدة لشركاتنا في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وكل الدول القريبة لمصر، وهذا يمثل أمرا مهما للاستثمار في رومانيا».

وتابع: «في القريب العاجل سنكون جزءا من منظمة التجارة والصناعة الأوروبية، وهذا يساعد على إتاحة الفرصة لنظامنا التجاري، الذي يتفاعل مع كل دول العالم، وقمنا بدمج تجارتنا في مجالات عديدة، وذلك من خلال الشفافية وتقليل البيروقراطية».

وواصل: «أتمنى تحت كل هذه الظروف أن نحول رؤيتنا إلى حقائق اقتصادية، ما ينعكس على المجتمع ككل، وأعتمد عليكم وأثق بأننا سنوفر الإطار الشامل لتعاوننا».