محمد رمضان يعلن طرح أغنية مع مطرب برازيلي في وقفة عيد الفطر

كشف الفنان محمد رمضان عن أنه يستعد لتقديم أغنية رفقة مطرب برازيلي خلال وقفة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة للجمهور وقت عرضها.

تكريم محمد رمضان بمهرجان الأقصر

وأوضح محمد رمضان، خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أنه ممثل لجميع فئات المجتمع، ويقدم عمل اجتماعي ضخم للأسرة في رمضان المقبل، وهو مسلسل العمدة، في حين أنه سيقدم أغنية خاصة مع مطرب برازيلي في وقفة العيد يظهر فيها أن السماء تمطر الموز باستخدام الجرافيك.

مسلسل العمدة سيكون مفاجأة للجمهور

وأكد رمضان، أن مسلسله الجديد سيكون مفاجأة كبرى لجمهوره وقت عرضه، ويشاركه في بطولته زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب وهالة صدقي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كُرم في حفل افتتاح مهرجان الأقصر عن مسيرته الفنية رفقة الفنانة هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه.