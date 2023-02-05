2975 فرصة عمل شاغرة في 13 محافظة لجميع الشباب.. رواتب تصل إلى 6000 جنيه

كشفت وزارة القوي العاملة المصرية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيس بوك، عن عدد من الوظائف الشاغرة، لدى 85 شركة خاصة، أعلنت من خلالها 2975 فرصة عمل في 13 محافظة منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، وتصل إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة موجودة بـ13 محافظة

وأوضحت الوزارة خلال بيانها، أن الوظائف الشاغرة، متوفرة في 13 محافظة، وهي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد».

وتكون في التخصصات الآتية «مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلي، وكيميائي، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

وظائف شاغرة لذوي الهمم في عدد من المهن برواتب مجزية

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف الشاغرة، جاء بها مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، وتكون المهن برواتب مجزية في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية.

بالإضافة إلى الزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وجاءت المهن كالآتي «أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفري».

الوظائف الشاغرة التي أعلنتها وزارة القوى العاملة

عنوان الشركة يقع في «38 ش الطيران مدينة نصر - قطعة 91 المنطقة الصناعية - مدينة بدر»، والوظائف الشاغرة المطلوبة بها كالآتي:

1- مهندس تخطيط «خبرة من 3 إلى 5 سنوات».

2- محاسب تكاليف «خبرة من 5 إلى 7 سنوات».

3- أخصائي تدريب «خبرة من 2 إلى 3 سنوات».

4- موظف شئون عاملين «22 إلى 25 سنة - خبرة من 1 إلى 2 سنة».

5- مشرف جودة «خبرة من 5 إلى 7 سنوات».

6- فني سلامة وصحة مهنية «خبرة من 2 إلى 3 سنوات».

7- فنيون وعمال تركيبات «18 إلى 25 سنة».

8- عامل انتاج «20 إلى 35 سنة».

9- فني برادة «25 إلى 38 سنة».

10- فني تناية «25 إلى 40 سنة».

11- فني «مكبس، ومثقاب، ومقص - السن من 25 إلى 35 سنة».

12- فني تركيب مواسير وعامل نظافة «21 إلى 30 سنة - مؤهل عال أو متوسط»، والراتب حسب المقابلة.

ولمعرفة باقي الوظائف الشاغرة، والتي أعلنتها وزارة القوي العاملة، يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من هنا، لتصفح فرص العمل المتاحة واختيار المناسب منها.

كيفية التقديم إلى الوظائف الشاغرة بوزارة القوي العاملة

يجب التوجه إلى وزارة القوي العاملة ومقرها بـ«3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - ت 22403571، و22609354»، أو المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الآتي من هنا.