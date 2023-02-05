الغموض يسيطر على البرومو الدعائي لفيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين

طرحت منذ قليل الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» البرومو الدعائي للفيلم، والذي سيطر عليه الغموض والأكشن والتشويق.

آسر ياسين يروج لفيلم «شماريخ»

وروج أسر ياسين لفيلمة الجديد «شماريخ» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» بنشر الفيديو، وعلق قائلا: «قريبا شماريخ 2023».

ويظهر في البرومو الفنان آسر ياسين وهو يقود دراجة بخارية وخلفه شخص لم يظهر من هو ولكنه يتوقف في مكان مظلم ويوجة ضربات نارية من بندقية، ويضربها على سيارة كانت تطاردهم لتحترق السيارة وينتهي البرومو.

فيلم «شماريخ»

فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث فيلم «شماريخ»

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، حول رجل أعمال يمتلك مصنع بلالين وتنشأ بينه وبين فتاه قصة حب ويواجههم العديد المواقف والمفاجآت.